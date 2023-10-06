Ракетний удар по Харкову: під завалами виявили тіло ще одного загиблого

З-під завалів дістали тіло ще одного загиблого. Фото: Ігор Клименко

Кількість загиблих і постраждалих внаслідок ранкового удару РФ по Харкову зросла. З-під завалів витягли тіло ще одного загиблого. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«На місці влучення російської ракети до житлового будинку в Харкові рятувальники знайшли тіло 68-річної загиблої жінки — бабусі загиблого 10-річного хлопчика та його пораненого 11-місячного брата», — написав він.

За його словами, зараз відомо про 28 постраждалих. Роботи з розбору завалів продовжуються.

Нагадаємо, 6 жовтня окупанти двічі вдарили по Харкову. Є влучення у Київському та Основ'янському районах міста. З-під завалів витягли тіло дитини. Через російський терор загинув 10-річний хлопчик. Під удар загарбників потрапили житлові будинки.