Производителя тепловизоров Archer подозревают в растрате почти 1,5 млрд гривен, НАБУ произвело обыски

Продукция предприятия Archer. Фото: facebook Александра Яременко

В офисах и местах проживания сотрудников единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer Национальное антикоррупционное бюро провело обыски. Работа компании приостановилась. Об этом сообщил руководитель Archer Александр Яременко на своей странице в Facebook.

По словам Яременко, компания временно не может помочь с ремонтом, обслуживанием или с «прошивкой» приборов Archer.

Он добавил, что во время обысков представители НАБУ изъяли телефоны, компьютеры и документы, касающиеся выполнения государственных контрактов. Компания добровольно передала технику, все пароли и документы.

Яременко заявляет, что постановление суда, с которым пришли следователи, содержит 90% лжи, а суд выносил решение, не проверив информацию.

Кроме того, удивление вызвало то, что правоохранители копировали конструкторские чертежи и документацию, программные продукты, которые являются интеллектуальной собственностью компании и государства.

«Очень надеюсь, что эта документация не попадет за границу нашим конкурентам», — написал в Facebook руководитель компании.

«Следователи не подготовлены, и не знают, что мы выполнили все государственные контракты, несмотря на все преграды и сложности. Не понимают, к кому пришли и что вообще мы производим», — добавил он.

По словам Яременко, детектив НАБУ во время проведения следственных действий заявила, что Archer ввозила в Украину матрицы FLIR без лицензии. А 10 лет тому, когда компания сотрудничала с компанией FLIR, невозможно было не только завезти эти матрицы, но и просто купить их без получения лицензии Госдепартамента США.

Также представитель НАБУ заявила, что компания не может ничего производить и является «прокладкой» Минобороны.

«Молодая следователь даже не поинтересовалась, что эта «прокладка» Archer с 2014 года и по сей день выполнила в общей сложности 71 контракт для оборонного сектора, в том числе 8 из которых – с Министерством обороны Украины, и продолжает выполнять новые контракты 2023 года с силовыми структурами Украины (Национальная гвардия Украины, Национальная полиция Украины, Служба безопасности Украины и др.). Компания Archer никогда не была и не будет никому "прокладкой". Мы – за свободную цветущую Украину. Мы против коррупции», — отметил руководитель производителя тепловизоров.

Яременко призвал НАБУ выполнять свою работу, но не мешать работе его компании.

«Мы каждую минуту находимся на связи с военными. Для нас сейчас каждый день на счету, ведь идет война, ребята нуждаются в нашей помощи! Копируйте все, что вам нужно, но срочно возвращайте оборудование», — резюмировал он.

В НАБУ подтвердили факт обысков в частных компаниях, касающихся поставки продукции оборонной промышленности, в рамках уголовного производства по возможной растрате государственных средств в особо крупных размерах при госзакупке продукции оборонного назначения.

«Пока установлено, что одна из этих компаний заключила ряд контрактов на поставку силам обороны тепловизионных приборов. Общая сумма контрактов - почти 1,5 млрд гривен, из которых компания получила предоплату (от 80 до 100%). Несмотря на это, произошло нарушение сроков поставки более чем на 9 месяцев, что привело к несвоевременному получению ВСУ техники необходимой в борьбе с агрессией РФ», — говорится в сообщении НАБУ.

В Бюро утверждают, что на начало августа компания так и не поставила продукцию на сумму почти 200 млн грн. Это обусловило подачу Министерства обороны Украины иска о взыскании дебиторской задолженности и штрафных санкций.

«Перед началом обыска представителям компании было дано решение о проведении обыска и предложили добровольно выдать необходимые следствию вещи и документы. После отказа было принято решение о проведении обыска», — добавили в НАБУ.

Ведомство отрицает изъятие компьютерной техники, а все необходимые сведения скопированы на месте с участием специалиста.

«Решения об изъятии документов принимались с учетом доводов представителей поставщика об их необходимости в текущей деятельности. В другом офисном помещении изъяты 2 личных ноутбука работников в связи с необходимостью их экспертного исследования и невозможностью детального осмотра непосредственно на месте обыска. Отдельное копирование конструкторских чертежей и документации, программных продуктов, являющихся интеллектуальной собственностью общества, не производилось», — говорится в сообщении правоохранителей.

В НАБУ добавили, что во время обыска был обнаружен сейф. Поскольку ключи от него работники компании не предоставили, старшим группам было принято решение о его открытии средствами взлома.