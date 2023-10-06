Виробника тепловізорів Archer підозрюють у розтраті майже 1,5 млрд гривень, НАБУ зробило обшуки

Продукція компанії Archer. Фото: facebook Олександра Яременка

В офісах та місцях проживання співробітників єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer Національне антикорупційне бюро провело обшуки. Робота компанії припинилася. Про це повідомив керівник Archer Олександр Яременко на своїй сторінці у Facebook.

За словами Яременка, компанія тимчасово не може допомогти з ремонтом, обслуговуванням чи з «прошивкою» приладів Archer.

Він додав, що під час обшуків представники НАБУ вилучили телефони, комп'ютери та документи щодо виконання державних контрактів. Компанія добровільно передала техніку, усі паролі та документи.

Яременко заявляє, що ухвала суду, з якою прийшли слідчі, містить 90% брехні, а суд виносив рішення, не перевіривши інформацію.

Крім того, здивування викликало те, що правоохоронці копіювали конструкторські креслення та документацію, програмні продукти, які є інтелектуальною власністю компанії та держави.

«Дуже сподіваюся, що ця документація не потрапить за кордон нашим конкурентам», — написав у Facebook керівник компанії.

«Слідчі не підготовлені, і не знають, що ми виконали всі державні контракти, незважаючи на всі перепони та складнощі. Не розуміють, до кого прийшли і що ми взагалі виробляємо», — додав він.

За словами Яременка, детектив НАБУ під час проведення слідчих дій заявила, що Archer увозила в Україну матриці FLIR без ліцензії. А 10 років тому, коли компанія співпрацювала з компанією FLIR, неможливо було не лише завезти ці матриці, а й просто купити їх без отримання ліцензії Держдепартаменту США.

Також представник НАБУ заявила, що компанія не може нічого виробляти і є прокладкою Міноборони.

«Молода слідчий навіть не поцікавилася, що ця «прокладка» Archer з 2014 року і до цього дня виконала загалом 71 контракт для оборонного сектору, у тому числі 8 з яких – із Міністерством оборони України, і продовжує виконувати нові контракти 2023 року з силовими структурами України (Національна гвардія України, Національна поліція України, Служба безпеки України та ін.). Компанія Archer ніколи не була і не буде нікому прокладкою. Ми – за вільну квітучу Україну. Ми проти корупції», — зазначив керівник виробника тепловізорів.

Яременко закликав НАБУ виконувати свою роботу, але не заважатиме роботі його компанії.

«Ми щохвилини перебуваємо на зв'язку з військовими. Для нас зараз щодня на рахунку, адже йде війна, хлопці потребують нашої допомоги! Копіюйте все, що вам потрібне, але терміново повертайте обладнання», — резюмував він.

У НАБУ підтвердили факт обшуків у приватних компаніях, що стосуються постачання продукції оборонної промисловості, в рамках кримінального провадження щодо можливої розтрати державних коштів у особливо великих розмірах при держзакупівлі продукції оборонного призначення.

«Поки що встановлено, що одна з цих компаній уклала низку контрактів на постачання силам оборони тепловізійних приладів. Загальна сума контрактів - майже 1,5 млрд. гривень, з яких компанія отримала передоплату (від 80 до 100%). Незважаючи на це, відбулося порушення термінів постачання більш ніж на 9 місяців, що призвело до несвоєчасного отримання ЗСУ техніки, необхідної у боротьбі з агресією РФ», — йдеться у повідомленні НАБУ.

У Бюро стверджують, що на початок серпня компанія так і не поставила продукції на суму майже 200 млн грн. Це зумовило подання Міністерства оборони України позову про стягнення дебіторської заборгованості та штрафних санкцій.

«Перед початком обшуку представникам компанії було дано рішення про проведення обшуку та запропонували добровільно видати необхідні слідству речі та документи. Після відмови було ухвалено рішення про проведення обшуку», — додали до НАБУ.

Відомство заперечує вилучення комп'ютерної техніки, а всі необхідні відомості скопійовані на місці за участю фахівця.

«Рішення про вилучення документів приймалися з урахуванням доводів представників постачальника про їхню необхідність у поточній діяльності. В іншому офісному приміщенні вилучено 2 особисті ноутбуки працівників у зв'язку з необхідністю їх експертного дослідження та неможливістю детального огляду безпосередньо на місці обшуку. Окреме копіювання конструкторських креслень та документації, програмних продуктів, які є інтелектуальною власністю суспільства, не проводилося», — йдеться у повідомленні правоохоронців.

У НАБУ додали, що під час обшуку було виявлено сейф. Оскільки ключі від нього працівники компанії не надали, старшим групам було ухвалено рішення про його відкриття засобами злому.