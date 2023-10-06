В Луганской ОГА создадут группу по контролю за финансовой помощью

Совещание Луганской ОГА по контролю за финпомощью. Фото: facebook

При Луганской облгосадминистрации создается рабочая группа «Прозрачность и открытость» по контролю за использованием средств фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Об этом в Facebook сообщила Луганская областная государственная администрация.



Совещание по этому вопросу с участием представителей силовых структур и руководителей территорий провел глава Луганской области Артем Лысогор. Он отметил, что после деоккупации в область будут поступать значительные средства из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.



«Поэтому уже сегодня необходимо создать систему контроля их использования, чтобы исключить нецелевое распределение, а тем более любые коррупционные деяния», — отметил Лысогор.



По итогам совещания Артем Лысогор поручил оперативно создать рабочие группы «Прозрачность и открытость» из числа сотрудников антикоррупционных ведомств и органов власти при облгосадминистрации и местных военных администрациях.



Напомним, Украина получит право на получение 96,5 млрд евро в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС (САР) в течение семи лет.