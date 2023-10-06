У Луганській ОДА створять групу контролю за фінансовою допомогою

Нарада Луганської ОДА з контролю за фіндопомогою. Фото: facebook

При Луганській облдержадміністрації створюється робоча група «Прозорість та відкритість» щодо контролю за використанням коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Про це у Facebook повідомила Луганська обласна державна адміністрація.



Нараду з цього питання за участю представників силових структур та керівників територій провів голова Луганської області Артем Лисогор. Він зазначив, що після деокупації до області надходитимуть значні кошти із фонду ліквідації наслідків збройної агресії.



«Тому вже сьогодні необхідно створити систему контролю за їх використання, щоб унеможливити нецільовий розподіл, а тим більше будь-які корупційні діяння», — зазначив Лисогор.

Нарада Луганської ОДА з контролю за фіндопомогою. Фото: facebook

За підсумками наради Артем Лисогор доручив оперативно створити робочі групи «Прозорість та відкритість» з-поміж співробітників антикорупційних відомств та органів влади при облдержадміністрації та місцевих військових адміністраціях.



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