Три человека пострадали при обстреле Волчанска на Харьковщине

Разрушенный в результате удара дом в Волчанска. Фото: телеграм-канал Олега Синегубова

Российские оккупанты 6 октября обстреляли Волчанск Чугуевского района в Харьковской области, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По словам руководителя ОВА, в результате атаки уничтожен жилой дом на три квартиры. В результате попадания дом загорелся.

Пострадали три гражданских человека, проживавшие в доме. 76-летний мужчина получил тяжелые ожоги, угарным газом отравились 75-летняя женщина и женщина 25 лет, имеющая инвалидность.

«Все трое госпитализированы, сейчас медики оказывают им помощь», — написал Олег Синегубов.

Напомним, днем 5 октября российские военные нанесли удар ракетой «Искандер» по селу Гроза Харьковской области. Ракетный удар пришелся по кафе и магазину. В момент обстрела в кафе проходили поминки, поэтому там собралось много людей. Всего в деревне проживало 330 человек.