Троє людей постраждали під час обстрілу Вовчанська на Харківщині

Зруйнований внаслідок удару будинок у Вовчанську. Фото: телеграм-канал Олега Синєгубова

Російські окупанти 6 жовтня обстріляли Вовчанськ Чугуївського району в Харківській області, внаслідок чого постраждали троє людей. Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синегубов.

За словами керівника ОВА, внаслідок атаки знищено житловий будинок на три квартири. Внаслідок влучення будинку зайнявся.

Постраждали троє цивільних людей, які проживали в будинку. 76-річний чоловік отримав важкі опіки, чадним газом отруїлися 75-річна жінка та жінка 25 років, яка має інвалідність.

«Всі троє госпіталізовані, зараз медики надають їм допомогу», — написав Олег Синегубов.

Нагадаємо, вдень 5 жовтня російські військові завдали удару ракетою «Іскандер» по селу Гроза Харківської області. Ракетний удар припав по кафе та магазину. У момент обстрілу в кафе проходили поминки, тож там зібралося багато людей. Загалом у селі проживало 330 осіб.