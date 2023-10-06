ПВО РФ сбила свой самолет под Мариуполем

Сбитый самолет под Мариуполем. Фото: соцсети

По предварительным данным, российская система противовоздушной обороны, похоже, снова уничтожила свой же истребитель в районе Мариуполя. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.



Потерпевший крушение самолет лежит недалеко от Володарской трассы. Перед этим в захваченном РФ Мариуполе местные жители сообщали о работе ПВО.



Сбитие российского самолета своей же системой ПВО подтверждает и российский телеграм-канал Fighterbomber, который специализируется на авиации и поддерживает войну против Украины. По его словам, летчик жив и вышел на связь с поисковыми экипажами.



Напомним, в конце прошлого месяца, 28 сентября 2023 года, российские силы ПВО, скорее всего, сбили один из своих многоцелевых боевых самолетов Су-35С ФЛАНКЕР М над Токмаком, примерно в 20 км от нынешней линии фронта.



