Россия потеряла пять истребителей Су-35

В конце прошлого месяца, 28 сентября 2023 года, российские силы ПВО, скорее всего, сбили один из своих многоцелевых боевых самолетов Су-35С ФЛАНКЕР М над Токмаком, примерно в 20 км от нынешней линии фронта. Об этом говорится в отчете британской разведки.



Хотя с начала вторжения Россия потеряла около 90 самолетов, это, вероятно, лишь пятая потеря Су-35С, самого современного российского боевого самолета, находящегося на вооружении.



Местоположение актуально, поскольку Токмак — это сильно укрепленный город, в котором часто размещается российский штаб, командующий одним из наиболее ожесточенных участков линии фронта.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 October 2023.



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/dXYSSibPcE — Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 4, 2023



Эти штабы обычно будут защищены специальными системами ПВО малой и средней дальности. Они почти наверняка находятся в очень высокой готовности, поскольку Украина продолжает наносить эффективные глубокие удары по таким объектам.



Напомним, российская ПВО вероятно сбила свой самолет Су-35 в районе захваченного РФ города Токмак в Запорожской области.