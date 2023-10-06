ППО РФ збила свій літак під Маріуполем

Збитий літак під Маріуполем. Фото: соцмережі

За попередніми даними, російська система протиповітряної оборони, схоже, знову знищила свій винищувач у районі Маріуполя. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.



Літак, що зазнав катастрофи, лежить недалеко від Володарської траси. Перед цим у захопленому РФ Маріуполі місцеві жителі повідомляли про роботу ППО.



Збиття російського літака своєю ж системою ППО підтверджує і російський телеграм-канал Fighterbomber, який спеціалізується на авіації та підтримує війну проти України. За його словами, льотчик живий і вийшов на зв'язок із пошуковими екіпажами.



Нагадаємо, наприкінці минулого місяця, 28 вересня 2023 року, російські сили ППО, швидше за все, збили один зі своїх багатоцільових бойових літаків Су-35С ФЛАНКЕР М над Токмаком, приблизно за 20 км від нинішньої лінії фронту.





