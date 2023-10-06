«ДНР» вынесла «предостережение» дончанке, обвинив в сборе данных для СБУ

Жительницу Донецка Татьяна Пухно обвинили в сборе данных о Старобешевской ТЭС якобы по заданию СБУ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.



Утверждается, что с февраля по март дончанка контактировала с сотрудником Службы безопасности Украины. И якобы от него получила задание предоставить информацию о работе Старобешевской ТЭС.



Силовые службы оккупантов объявили Пухно «официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК России „Шпионаж“».



Женщина якобы проявила деятельное раскаяние и отсутствие действий, направленных на выполнение задания.