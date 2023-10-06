«ДНР» винесла «застереження» донеччанці, звинувативши у зборі даних для СБУ

Мешканку Донецька Тетяна Пухно звинуватили у зборі даних про Старобешівську ТЕС нібито за завданням СБУ. Про це повідомляє «РИА Новости» із посиланням на прес-службу ФСБ Росії.



Стверджується, що з лютого до березня донеччанка контактувала зі співробітником Служби безпеки України. І нібито від нього одержала завдання надати інформацію про роботу Старобешівської ТЕС.



Силові служби окупантів оголосили Пухну «офіційну застереження про неприпустимість дій, які створюють умови для скоєння злочину, передбаченого статтею 276 КК Росії „Шпигунство“».



Жінка нібито виявила діяльне каяття та відсутність дій, спрямованих на виконання завдання.