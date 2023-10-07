В Новой Каховке взорвали автомобиль секретаря «Единой России»

Сегодня, 7 октября 2023 года, в Новой Каховке взорвали автомобиль секретаря из «Единой России» Владимира Малова. Об происшествии сообщили в российском издании ТАСС.



По данным издания, пострадавший госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

В Новой Каховке взорвали местного гауляйтера из «Единой России» Владимира Малова. Он в критическом состоянии.



Странно, вроде же их со школы учат, что гауляйтерами быть плохо, а они все равно идут в гауляйтеры и взрываются pic.twitter.com/1Ing2Uv2W0 — Денис Казанський (@den_kazansky) October 7, 2023



Напомним, российские захватчики продолжают осуществлять мероприятия, направленные на выявление проукраински настроенных граждан, сотрудничающих с Силами обороны Украины, для этого РФ совершает провокации.