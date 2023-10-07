У Новій Каховці підірвали автомобіль секретаря «Єдиної Росії»

Сьогодні, 7 жовтня 2023 року, у Новій Каховці підірвали автомобіль секретаря з «Єдиної Росії» Володимира Малова. Про це повідомили у російському виданні ТАСС.



За даними видання, потерпілого госпіталізовано і він перебуває у тяжкому стані.



Пізніше російське агентство «РІА Новини» з посиланням на оперштаб «адміністрації» міста повідомило, що Малов помер від ран, отриманих під час підриву його автомобіля.

У Новій Каховці висадили в повітря місцевого гауляйтера з «Єдиної Росії» Володимира Малова. Він у критичному стані.



Дивно, начебто їх зі школи вчать, що гауляйтерами бути погано, а вони все одно йдуть у гауляйтери і вибухають pic.twitter.com/1 — Денис Казанський (@den_kazansky) October 7, 2023



Нагадаємо, російські загарбники продовжують здійснювати заходи, спрямовані на виявлення проукраїнськи налаштованих громадян, які співпрацюють із Силами оборони України, для цього РФ здійснює провокації.