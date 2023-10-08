РФ убила более 500 детей в Украине после начала полномасштабного вторжения

После 24 февраля 2022 года из-за боевых действий в Украине погибли по меньшей мере 506 детей, более 1636 детей пострадали. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.



«Более 1636 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 8 октября 2023 года по официальной информации ювенальных прокуроров 506 детей погибли и более 1130 получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 488, Харьковской — 303, Киевской - 129, Херсонской - 128, Запорожской — 99, Николаевской — 97, Днепропетровской — 96, Черниговской — 72, Луганской — 67.