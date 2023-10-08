РФ вбила понад 500 дітей в Україні після початку повномасштабного вторгнення

Після 24 лютого 2022 року через бойові дії в Україні загинули щонайменше 506 дітей, понад 1636 дітей постраждали. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.



«Понад 1636 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 8 жовтня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 506 дітей загинули та понад 1130 отримали поранення різного ступеня тяжкості», — йдеться у повідомленні.



Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 488, Харківській – 303, Київській – 129, Херсонській – 128, Запорізькій — 99, Миколаївській — 97, Дніпропетровській — 96, Чернігівській — 72, Луганській — 67.