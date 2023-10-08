Продолжаются уже 76 недель: Беларусь снова продлила военные учения с РФ

В Беларуси в очередной раз продлили военные учения с Российской Федерацией, которые проходят на белорусских полигонах. Об этом сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».



«Учения ВС РБ/РФ в Беларуси продлены минимум до 15 октября. Учения идут непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее число продлений составляет 76 недель», - говорится в сообщении.



Полигоны, на которых проходят учения белорусской и российской армий:



◾️227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 14.10;

◾️Полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 13.10;

◾️Полигон «Брестский» 38 одшбр. (Брестский район) до 14.10;

◾️Полигон «Осиповичский» 51 абр. (Осиповичский район) до 13.10;

◾️212-й авиационный полигон «Неман» (Новогрудский район) до 13.10;

◾️230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район) до 15.10;

◾️174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманово» (Ивацевичский район) до 15.10;

◾️Полигон «Лепельский» 19 омбр. (Лепельский район) до 14.10;



Напомним, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью изданию «Украинская правда» сообщил, что в настоящее время на границе с Россией и Беларусью представлено достаточное количество сил для того, чтобы в случае угрозы удержать нашу границу до прихода резерва.