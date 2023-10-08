Тривають уже 76 тижнів: Білорусь знову продовжила військові навчання з РФ

У Білорусі вкотре продовжили військові навчання з Російською Федерацією, які відбуваються на білоруських полігонах. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».



«Навчання ЗС РБ/РФ у Білорусі продовжено мінімум до 15 жовтня. Навчання йдуть безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 76 тижнів», — йдеться у повідомленні.



Полігони, на яких проходять навчання білоруської та російської армій:



◾️ 227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 14.10;

◾️ Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 13.10;

◾️ Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 14:10;

◾️ Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 13.10;

◾️ 212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 13.10;

◾️ 230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 15.10;

◾️ 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) до 15.10;

◾️ Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 14.10;



Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв'ю виданню «Українська правда» повідомив , що наразі на кордоні з Росією та Білоруссю представлено достатню кількість сил для того, щоб у разі загрози утримати наш кордон до приходу резерву.