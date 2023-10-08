На Бахмутском направлении продолжается наступательная операция — Евлаш

Российские военные в течение 7 октября более 300 раз обстреливали Бахмутское направление. Однако в этом районе продолжается наступательная операция Сил обороны. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш.



«Продолжаем наступательную операцию южнее Бахмута, в частности, имеем частичный успех вблизи населенного пункта Андреевки. Там противник продолжает давить, пытается отбить свое утраченное положение и в том числе вблизи Андреевки, также вблизи Клищеевки, однако безуспешно, успеха оккупанты не имели», — рассказал он.



По его словам, оккупанты 380 раз обстреливали позиции украинских военных из различных видов вооружения включая реактивную, ствольную артиллерию, а также танки, гранатометы и стрелковое оружие, а также дважды применял авиацию.



Евлаш добавил, что всего за прошедшие сутки во время семи боевых столкновений удалось ликвидировать 132 оккупанта и ряд вражеской техники. В частности, один танк, БМП, пушки, гаубица «Мста-Б», пушки Д-30, две военные машины, склад с боеприпасами, 12 FPV-дронов, БпЛА «Орлан-10».



Напомним, Новоиспеченный министр обороны Рустем Умеров побывал в основном в командном пункте Сил обороны на Бахмутском направлении.