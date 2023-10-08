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Умеров побывал под Бахмутом

08 октября 2023, 15:52

Умеров побывал под Бахмутом

Умеров впервые после назначения побывал под Бахмутом. Фото: Рустем Умеров Умеров впервые после назначения побывал под Бахмутом. Фото: Рустем Умеров

Новоиспеченный министр обороны Рустем Умеров побывал в основном в  командном пункте Сил обороны на Бахмутском направлении. Об этом политик написал на своей Facebook-странице сегодня, 8 октября.

Умеров заслушал доклад командира направления на месте, а также ознакомился с составом сил и средств наших подразделений, состояние дел и действий оккупантов.

«Пообщался с воинами. Наградил лучших воинов государственными наградами и знаками отличия  Министерства обороны», — написал он

 

Умеров уточнил, что самыми горячими направлениями остаются Бахмут и Клещиевка.

Отметим, что 6 сентября Верховная Рада одобрила назначение Рустема Умерова министром обороны Украины сегодня, 6 сентября. Ранее эту должность возглавлял Алексей Резников.

Напомним, Вооруженные силы Украины продолжают закрепляться на достигнутых рубежах, нанося удары по оккупантам. Так, на Бахмутском направлении украинские войска имели успех восточнее Андреевки Донецкой области.

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