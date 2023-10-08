На Бахмутському напрямку триває наступальна операція — Євлаш

Російські військові протягом 7 жовтня понад 300 разів обстрілювали Бахмутський напрямок. Однак у цьому районі продовжується наступальна операція Сил оборони. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник пресслужби східного угруповання військ Ілля Євлаш.



«Продовжуємо наступальну операцію на південь від Бахмута, зокрема, маємо частковий успіх поблизу населеного пункту Андріївки. Там противник продовжує тиснути, намагається відбити своє втрачене становище і в тому числі поблизу Андріївки, також поблизу Кліщіївки, проте марно, успіху окупанти не мали», — розповів він.



За його словами, окупанти 380 разів обстрілювали позиції українських військових із різних видів озброєння, включаючи реактивну, ствольну артилерію, а також танки, гранатомети та стрілецьку зброю, а також двічі застосовував авіацію.



Євлаш додав, що всього за минулу добу під час семи бойових зіткнень вдалося ліквідувати 132 окупантів та низку ворожої техніки. Зокрема один танк, БМП, гармати, гаубиця «Мста-Б», гармати Д-30, дві військові машини, склад з боєприпасами, 12 FPV-дронів, БпЛА «Орлан-10».



Нагадаємо, Новоспечений міністр оборони Рустем Умеров побував здебільшого у командному пункті Сил оборони на Бахмутському напрямку.