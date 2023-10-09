Удалось разыскать пятерых украинцев, с которыми была потеряна связь во время атаки ХАМАС на Израиль — МИД Украины

Фото: МЗС України

Украинские дипломаты вывезли из г.Сдерот раненного украинского мальчика, также сейчас проверяется информация о возможной гибели еще двух украинцев возле Сектора Газа и одного — в Секторе Газа. Найдены пятеро граждан Украины, считавшихся пропавшими без вести на юге Израиля, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

«Украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию — вывезли из города Сдерот украинского мальчика, получившего ранения во время нападения боевиков. Сейчас он находится в безопасном месте на попечении посольства. Ему оказана медицинская и психологическая помощь. Удалось разыскать пятерых граждан, которые считались пропавшими без вести на юге Израиля», — написал Николенко в Facebook.

В МИД сообщили, что в то же время появилась информация о возможной гибели других двух украинцев вблизи Сектора Газа. «Проверяем», — добавил спикер.

Также дипломаты получили информацию о возможной гибели украинца в Секторе Газа. «Ожидаем официальное подтверждение», — сообщил Николенко.

Он подчеркнул, что Дипломатическое учреждение в Рамалле поддерживает постоянную связь с украинским сообществом, разрабатываются потенциальные эвакуационные маршруты.

Всего за минувшие сутки оперативный штаб МИД Украины обработал более 200 обращений граждан.

«Фиксируем массовую отмену авиарейсов. Ищем решение для помощи нашим людям уехать из страны», — отметили в МИД.