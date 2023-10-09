Вдалося розшукати п'ятьох українців, з якими було втрачено зв'язок під час атаки ХАМАС на Ізраїль — МЗС України

Фото: МЗС України

Українські дипломати вивезли з м.Сдерот пораненого українського хлопчика, також зараз перевіряється інформація про можливу загибель ще двох українців біля Сектору Газа та одного — у Секторі Газа. Знайдено п'ятьох громадян України, які вважалися зниклими безвісти на півдні Ізраїлю, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Українські дипломати провели успішну рятувальну операцію — вивезли з міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків. Зараз він знаходиться в безпечному місці під опікою посольства. Йому надано медичну та психологічну допомогу. Вдалося розшукати п'ятьох громадян, які вважалися зниклими безвісти на півдні Ізраїлю», — написав Ніколенко у Facebook.

У МЗС повідомили, що водночас з'явилася інформація про можливу загибель інших двох українців поблизу Сектору Газа. «Перевіряємо», — додав спікер.

Також дипломати отримали інформацію про можливу загибель українця у Секторі Газа. «Чекаємо на офіційне підтвердження», — повідомив Ніколенко.

Він наголосив, що Дипломатична установа в Рамалі підтримує постійний зв'язок з українською спільнотою, розробляються потенційні евакуаційні маршрути.

Загалом за минулу добу оперативний штаб МЗС України опрацював понад 200 звернень громадян.

«Фіксуємо масове скасування авіарейсів. Шукаємо рішення для допомоги нашим людям виїхати з країни», — зазначили у МЗС.