Россияне перебросили в Мариуполь дополнительно до пяти тысяч военных — Андрющенко

Фото: Маріуполь Спротив

РФ перебросила во временно оккупированный Мариуполь и район около пяти тысяч новых военных. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Очередной резерв живой силы переведен в Мариуполь и район. Зафиксировано прибытие вновь сформированных и/или новонабранных российских подразделений. На шевронах — две пушки», — рассказал он.

По словам Андрющенко, всего речь идет о количестве до пяти тысяч военных. Последнее подобное введение новых резервов фиксировалось в апреле 2023 года.

Советник мэра Мариуполя добавил, что усиленные перемещения систем ПВО в Мариуполе и вокруг города проводятся без соблюдения глобальных мер безопасности.

«Вдоль побережья от с. Мелекино в направлении Бердянска фиксируем дополнительное развертывание систем связи», — отметил он.