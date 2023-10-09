Россияне перебросили в Мариуполь дополнительно до пяти тысяч военных — Андрющенко

РФ перебросила во временно оккупированный Мариуполь и район около пяти тысяч новых военных. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
«Очередной резерв живой силы переведен в Мариуполь и район. Зафиксировано прибытие вновь сформированных и/или новонабранных российских подразделений. На шевронах — две пушки», — рассказал он.
По словам Андрющенко, всего речь идет о количестве до пяти тысяч военных. Последнее подобное введение новых резервов фиксировалось в апреле 2023 года.
Советник мэра Мариуполя добавил, что усиленные перемещения систем ПВО в Мариуполе и вокруг города проводятся без соблюдения глобальных мер безопасности.
«Вдоль побережья от с. Мелекино в направлении Бердянска фиксируем дополнительное развертывание систем связи», — отметил он.