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Росіяни перекинули до Маріуполя додатково до п'яти тисяч військових — Андрющенко

09 жовтня 2023, 10:59

Росіяни перекинули до Маріуполя додатково до п'яти тисяч військових — Андрющенко

Фото: Маріуполь Спротив Фото: Маріуполь Спротив

РФ перекинула у тимчасово окупований Маріуполь та район близько п'яти тисяч нових військових. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Черговий резерв живої сили переведено до Маріуполя та району. Зафіксовано прибуття новосформованих та/або новонабраних російських підрозділів. На шевронах – дві гармати», – розповів він.

За словами Андрющенка, мова йде про кількість до п'яти тисяч військових. Останнє подібне запровадження нових резервів фіксувалося у квітні 2023 року.

Радник мера Маріуполя додав, що посилені переміщення систем ППО в Маріуполі та навколо міста проводяться без дотримання глобальних заходів безпеки.

«Вздовж узбережжя від с. Мелекіно у напрямку Бердянська фіксуємо додаткове розгортання систем зв'язку», - зазначив він.

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