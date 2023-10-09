Корректировщик помогал РФ наводить ракеты на Одессу под видом спасателя — СБУ

Корректировщик притворялся спасателем. Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины раскрыла деятельность российского агента, который выдавал себя за спасателя, чтобы корректировать атаки Вооруженных сил России на Одессу. Об этом 9 октября сообщили в пресс-центре СБУ.

Чтобы маскировать свои незаконные действия, агент РФ вступил в ряды добровольцев волонтерской группы спасателей. Установлено, что он приходил на места, где требовалась помощь в разборке завалов после российских обстрелов. В действительности он фиксировал последствия атак и передавал информацию в российскую военную разведку.

Полученную разведывательную информацию оккупационные силы использовали для планирования новых атак и корректировки уже совершенных по Одессе.

Кроме того, этот российский агент выполнял еще одну задачу – попытался выявить местоположение реактивных систем залпового огня HIMARS и систем противовоздушной обороны ВСУ в районах прифронтовой зоны области.

Согласно информации, полученной в ходе следствия, этим «помощником» оккупантов оказался 29-летний житель Одессы, который ранее входил в состав местной ячейки так называемого «Ленинского коммунистического союза молодежи». Также он поддерживал связь с агентом-спецназовцем ФСБ, который был задержан Службой безопасности Украины после выведения его из Приднестровья.

В начале вооруженного конфликта, а именно в мае 2014 года, данный гражданин активно участвовал в провокациях и массовых беспорядках в областном центре.

В начале конфликта, он подписался на вражеский Telegram-канал, который предоставлял разведывательную информацию о местонахождении украинских вооруженных сил для российской разведки.

Позднее, администратор этого канала, находящийся под прикрытием в одной из стран Центральной Азии, вышел на задержанного и передал ему контакты ГРУ.

Следователи Службы безопасности Украины на основе собранных доказательств предъявили обвинение подозреваемому по статье 111 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.