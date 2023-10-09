Коригувальник допомагав РФ наводити ракети на Одесу під виглядом рятувальника — СБУ

Коригувальник прикидався рятувальником. Фото: прес-служба СБУ

Служба безпеки України розкрила діяльність російського агента, який видавав себе за рятівника, аби коригувати атаки Збройних сил Росії на Одесу. Про це 9 жовтня повідомили у прес-центрі СБУ.

Щоб маскувати свої незаконні дії, агент РФ вступив до лав добровольців волонтерської групи рятувальників. Встановлено, що він приходив на місця, де була потрібна допомога у розбиранні завалів після російських обстрілів. Насправді він фіксував наслідки атак і передавав інформацію до російської військової розвідки.

Отриману розвідувальну інформацію окупаційні сили використовували для планування нових атак та коригування вже скоєних Одесою.

Крім того, цей російський агент виконував ще одне завдання – спробував виявити розташування реактивних систем залпового вогню HIMARS та систем протиповітряної оборони ЗСУ в районах прифронтової зони області.

Згідно з інформацією, отриманою під час слідства, цим «помічником» окупантів виявився 29-річний мешканець Одеси, який раніше входив до складу місцевого осередку так званого «Ленінського комуністичного союзу молоді». Також він підтримував зв'язок із агентом-спецназівцем ФСБ, якого було затримано Службою безпеки України після виведення його з Придністров'я.

На початку збройного конфлікту, а саме у травні 2014 року, цей громадянин брав активну участь у провокаціях та масових заворушеннях в обласному центрі.

На початку конфлікту він підписався на ворожий Telegram-канал, який надавав розвідувальну інформацію про місцезнаходження українських збройних сил для російської розвідки.

Пізніше адміністратор цього каналу, який перебуває під прикриттям в одній із країн Центральної Азії, вийшов на затриманого і передав йому контакти ГРУ.

Слідчі Служби безпеки України на основі зібраних доказів звинуватили підозрюваного за статтею 111 Кримінального кодексу України. Нині він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення.