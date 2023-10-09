Ряд оккупированных городов Луганской области россияне не готовят к зиме

Населенные пункты Северодонецкого района Луганской области, кроме Северодонецка, оккупанты к зиме не готовят. Более того, предлагают населению это сделать за свой счет. Об этом сообщил руководитель Северодонецкой ГВА Роман Власенко.



«Пока, если взять за скобки непосредственно Северодонецк, все остальные населенные пункты фактически к зиме не готовы и не готовятся. Людям предложено восстанавливать свое жилье своими силами. И единственное, что их ожидает, это твердое топливо (дрова или уголь) или максимум электроэнергия и газ в домах. Централизованного отопления не будет. Каких-либо восстановительных работ не проводится. Объекты социальной инфраструктуры, скорее всего, тоже будут без отопления», — рассказал он.



По его словам, что касается самого Северодонецка, то оккупанты пытаются установить несколько мини-котельных - это примерно 10% от потребности.



«Есть информация, что что-то пытаются делать на теплотрассах, но судя по этим тенденциям, которые мы наблюдаем, это все просто вырезается на металлолом, потому что даже большие централизованные котельные не готовы: они тоже либо очень повреждены, либо тоже вырезаются на металлолом», — объяснил руководитель Северодонецкого ГВА.



Также Власенко напомнил, что россияне обещали после так называемых «первых выборов» восстановить мобильную связь и интернет, однако вместо этого устанавливают стационарные аппараты.



Напомним, военнослужащие продолжают бить по населенным пунктам Луганской области, в частности, обстреливают село Макеевка Сватовского района.