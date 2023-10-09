Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Ряд оккупированных городов Луганской области россияне не готовят к зиме

09 октября 2023, 12:50

Ряд оккупированных городов Луганской области россияне не готовят к зиме

Населенные пункты Северодонецкого района Луганской области, кроме Северодонецка, оккупанты к зиме не готовят. Более того, предлагают населению это сделать за свой счет. Об этом сообщил руководитель Северодонецкой ГВА Роман Власенко.

«Пока, если взять за скобки непосредственно Северодонецк, все остальные населенные пункты фактически к зиме не готовы и не готовятся. Людям предложено восстанавливать свое жилье своими силами. И единственное, что их ожидает, это твердое топливо (дрова или уголь) или максимум электроэнергия и газ в домах. Централизованного отопления не будет. Каких-либо восстановительных работ не проводится. Объекты социальной инфраструктуры, скорее всего, тоже будут без отопления», — рассказал он.

По его словам, что касается самого Северодонецка, то оккупанты пытаются установить несколько мини-котельных - это примерно 10% от потребности.

«Есть информация, что что-то пытаются делать на теплотрассах, но судя по этим тенденциям, которые мы наблюдаем, это все просто вырезается на металлолом, потому что даже большие централизованные котельные не готовы: они тоже либо очень повреждены, либо тоже вырезаются на металлолом», — объяснил руководитель Северодонецкого ГВА.

Также Власенко напомнил, что россияне обещали после так называемых «первых выборов» восстановить мобильную связь и интернет, однако вместо этого устанавливают стационарные аппараты.

Напомним, военнослужащие продолжают бить по населенным пунктам Луганской области, в частности, обстреливают село Макеевка Сватовского района. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Роман Власенко
Места
Луганская область
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:42
В Украину удалось вернуть еще девять детей с оккупированных территорий — Прокудин
13:17
Задержан бизнесмен, который перечислил боевикам «ДНР» более 15 млн гривен
12:50
Ряд оккупированных городов Луганской области россияне не готовят к зиме
12:45
Автопарк аварийной газовой службы Донецкоблгаза пополнили новыми машинами
11:58
Корректировщик помогал РФ наводить ракеты на Одессу под видом спасателя — СБУ
10:59
Россияне перебросили в Мариуполь дополнительно до пяти тысяч военных — Андрющенко
09:41
Александровский отдел Госмиграционной службы в Донецкой области возобновил предоставление паспортных услуг
08:45
В районе Работино россияне возобновили минирование, чтобы не дать ВСУ продвинуться на Запорожском направлении — ISW
08:14
Силы обороны Украины отбили атаки россиян на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Запорожском направлениях
00:07
Донецк, Луганск и не только: Главные события 7 октября
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 6 октября
22:03
Российские оккупанты удерживают в плену около 500 жителей Мелитополя — Федоров
20:00
«ДНР» вынесла «предостережение» дончанке, обвинив в сборе данных для СБУ
17:22
«Суд» в Крыму приговорил украинца к 13 годам лишения свободы
16:35
Три человека пострадали при обстреле Волчанска на Харьковщине
15:44
Ракетный удар по Грозе стал самым кровавым по количеству жертв среди мирного населения в 2023 году
13:18
Производителя тепловизоров Archer подозревают в растрате почти 1,5 млрд гривен, НАБУ произвело обыски
11:59
На Таврическом направлении уничтожена дорогостоящая российская станция РЭБ — Тарнавский
11:28
В Воздушных силах объяснили молчание сирен перед ракетным ударом по Харькову
23:16
Донецк, Луганск и не только: Главные события 5 октября
все новости
13:42
В Украину удалось вернуть еще девять детей с оккупированных территорий — Прокудин
13:30
Из-за обстрела Херсона пострадал местный житель
13:17
Задержан бизнесмен, который перечислил боевикам «ДНР» более 15 млн гривен
12:50
Ряд оккупированных городов Луганской области россияне не готовят к зиме
12:45
Автопарк аварийной газовой службы Донецкоблгаза пополнили новыми машинами
11:58
Корректировщик помогал РФ наводить ракеты на Одессу под видом спасателя — СБУ
10:59
Россияне перебросили в Мариуполь дополнительно до пяти тысяч военных — Андрющенко
10:52
Ракетный удар по селу Гроза: пять человек остаются без вести пропавшими
10:21
Армия РФ из артиллерии обстреляла Торское, Заречное и Северск
10:12
Удалось разыскать пятерых украинцев, с которыми была потеряна связь во время атаки ХАМАС на Израиль — МИД Украины
09:41
Александровский отдел Госмиграционной службы в Донецкой области возобновил предоставление паспортных услуг
09:08
В результате обстрела Волчанска в Харьковской области погибла женщина — ОВА
08:45
В районе Работино россияне возобновили минирование, чтобы не дать ВСУ продвинуться на Запорожском направлении — ISW
08:36
Луганская область: ВСУ отбивают атаки россиян вблизи Макеевки
08:16
Оккупанты за сутки ранили 4 человек в Донецкой области
08:14
Силы обороны Украины отбили атаки россиян на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Запорожском направлениях
18:00
Россия планирует нарастить производство беспилотников «Шахед»
17:39
На Лиманском направлении одна рота за четыре дня ликвидировала 25 танков оккупантов
17:17
На Бахмутском направлении продолжается наступательная операция — Евлаш
16:21
В результате обстрела ранен ребенок: в Херсонской ОВА рассказали детали
все новости
ВИДЕО
Сбитый самолет под Мариуполем. Фото: соцсети ПВО РФ сбила свой самолет под Мариуполем
06 октября, 16:55
Почти два года без воды: как выживают жители Торецкого вблизи фронта ► Почти два года без воды: как выживают жители Торецкого вблизи фронта ►
06 октября, 16:30
Последствия обстрела Харькова. Фото: соцсети Войска РФ ударили по Харькову: Погиб ребенок и его бабушка, больше 25 пострадавших
06 октября, 10:05
В России иноагентов превращают во «врагов народа» по версии Кремля ► В России иноагентов превращают во «врагов народа» по версии Кремля ►
05 октября, 22:56
Украинские бойцы в Крыму. Кадр из видео Украинские спецназовцы высадились ночью в Крыму: что известно
04 октября, 13:24
Россия празднует «день аннексии» украинских территорий ► Россия празднует «день аннексии» украинских территорий ►
29 сентября, 22:51

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама