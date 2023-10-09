Ряд окупованих міст на Луганщині росіяни не готують до зими

Населені пункти Сєвєродонецького району Луганської області, окрім Сєвєродонецька, окупанти до зими не готують. До того пропонують населенню це зробити власним коштом. Про це повідомив керівник Сєвєродонецької МВА Роман Власенко.



«Поки що, якщо взяти за дужки безпосередньо Сєвєродонецьк, решта населених пунктів фактично до зими не готова і не готується. Людям запропоновано відновлювати своє житло самотужки. І єдине, що на них очікує, це тверде паливо (дрова чи вугілля) або максимум електроенергія та газ у будинках. Централізованого опалення не буде. Будь-яких відновлювальних робіт не проводиться. Об'єкти соціальної інфраструктури, швидше за все, також будуть без опалення», — розповів він.



За його словами, щодо самого Сєвєродонецька, то окупанти намагаються встановити кілька мінікотелень — це приблизно 10% від потреби.



«Є інформація, що щось намагаються робити на теплотрасах, але судячи з тих тенденцій, які ми спостерігаємо, це все просто вирізається на металобрухт, тому що навіть великі централізовані котельні не готові: вони теж дуже пошкоджені, або теж вирізаються на металобрухт», — пояснив керівник Сєвєродонецького МВА.



Також Власенко нагадав, що росіяни обіцяли після так званих «перших виборів» відновити мобільний зв'язок та інтернет, проте натомість встановлюють стаціонарні апарати.



Нагадаємо, військовослужбовці продовжують бити населеними пунктами Луганської області, зокрема, обстрілюють село Макіївка Сватівського району.