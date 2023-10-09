В Украину удалось вернуть еще девять детей с оккупированных территорий — Прокудин

Украине удалось вернуть еще девять украинских детей, находившихся на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram в понедельник, 9 октября.

«У меня хорошая новость. В Украину удалось вернуть детей, которые находились на временно оккупированных территориях... Теперь в комфортных условиях и психологической безопасности будут жить пятеро девочек и четверо мальчиков. Возраст детей — от 5 до 14 лет», — написал он.

Достичь этого удалось организации Save Ukraine при поддержке Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По словам Прокудина, всего с начала 2023 года удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию 121 ребенка из Херсона.