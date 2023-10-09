В Україну вдалося повернути ще дев'ятьох дітей з окупованих територій — Прокудін

Україні вдалося повернути ще дев'ять українських дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін у Telegram у понеділок, 9 жовтня.

«У мене гарна новина. В Україну вдалося повернути дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях... Тепер у комфортних умовах та психологічній безпеці житимуть п'ятеро дівчаток та четверо хлопчиків. Вік дітей — від 5 до 14 років», — написав він.

Досягти цього вдалося організації Save Ukraine за підтримки Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За словами Прокудіна, лише з початку 2023 року вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 121 дитини з Херсона.