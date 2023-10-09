«Укрзализниця» вводит маршалов безопасности на вокзалах и в поездах

Фото: Укрзализниця

На вокзальных комплексах и поездах «Укрзализницы» начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности. Это работники ведомственной военизированной охраны компании, главная задача которых — контролировать ситуацию в пассажирских перевозках и своевременно реагировать в случае необходимости. Об этом сообщает прес-служба «Укрзализницы».

В отличие от своих коллег-охранников, работающих на объектах железной дороги в служебной форме со всеми знаками различия, маршалы работают не публично, отметили в компании. «Так что ни добропорядочные граждане, ни злоумышленники не знают о ловцах правонарушителей», — пояснили в «Укрзализныце».



Там добавили, что это распространенная модель работы подразделений безопасности на авиационных маршрутах.



«Перед нашими маршалами, которые находятся в поездах и на вокзалах, стоит задача оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать во время путешествия пассажиров. Также это все специально подготовленные специалисты», – отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.



В УЗ добавили, что первые маршалы начали свою работу в сентябре, в частности, они работают «на одном из популярных западных направлений, которое сейчас требует большего внимания для обеспечения безопасности пассажиров».