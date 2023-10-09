Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

«Укрзализниця» вводит маршалов безопасности на вокзалах и в поездах

09 октября 2023, 16:55

«Укрзализниця» вводит маршалов безопасности на вокзалах и в поездах

Фото: Укрзализниця Фото: Укрзализниця

На вокзальных комплексах и поездах «Укрзализницы» начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности. Это работники ведомственной военизированной охраны компании, главная задача которых — контролировать ситуацию в пассажирских перевозках и своевременно реагировать в случае необходимости. Об этом сообщает прес-служба «Укрзализницы».

В отличие от своих коллег-охранников, работающих на объектах железной дороги в служебной форме со всеми знаками различия, маршалы работают не публично, отметили в компании. «Так что ни добропорядочные граждане, ни злоумышленники не знают о ловцах правонарушителей», — пояснили в «Укрзализныце».

Там добавили, что это распространенная модель работы подразделений безопасности на авиационных маршрутах.

«Перед нашими маршалами, которые находятся в поездах и на вокзалах, стоит задача оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать во время путешествия пассажиров. Также это все специально подготовленные специалисты», – отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

В УЗ добавили, что первые маршалы начали свою работу в сентябре, в частности, они работают «на одном из популярных западных направлений, которое сейчас требует большего внимания для обеспечения безопасности пассажиров».

ТЕГИ

Другое
Укрзализныця

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:13
Прикрывавшийся волонтерским фондом агент РФ получил 15 лет — СБУ
16:42
Перешли на сторону РФ. Правоохранителей Луганщины будут судить за госизмену
16:42
Агент РФ больше года прослужил связистом в Закарпатье — ГБР
16:09
Жители Донецкой области продолжают эвакуироваться в более безопасные регионы Украины — ОДА
14:41
В «ДНР» недовольны темпами подготовки Мариуполя к отопительному сезону
13:42
В Украину удалось вернуть еще девять детей с оккупированных территорий — Прокудин
13:17
Задержан бизнесмен, который перечислил боевикам «ДНР» более 15 млн гривен
12:50
Ряд оккупированных городов Луганской области россияне не готовят к зиме
12:45
Автопарк аварийной газовой службы Донецкоблгаза пополнили новыми машинами
11:58
Корректировщик помогал РФ наводить ракеты на Одессу под видом спасателя — СБУ
10:59
Россияне перебросили в Мариуполь дополнительно до пяти тысяч военных — Андрющенко
09:41
Александровский отдел Госмиграционной службы в Донецкой области возобновил предоставление паспортных услуг
08:45
В районе Работино россияне возобновили минирование, чтобы не дать ВСУ продвинуться на Запорожском направлении — ISW
08:14
Силы обороны Украины отбили атаки россиян на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Запорожском направлениях
00:07
Донецк, Луганск и не только: Главные события 7 октября
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 6 октября
22:03
Российские оккупанты удерживают в плену около 500 жителей Мелитополя — Федоров
20:00
«ДНР» вынесла «предостережение» дончанке, обвинив в сборе данных для СБУ
17:22
«Суд» в Крыму приговорил украинца к 13 годам лишения свободы
16:35
Три человека пострадали при обстреле Волчанска на Харьковщине
все новости
20:05
Обстановка на Востоке и Юге Украины: сводка Генштаба ВСУ
19:18
«Дія» тестирует замену водительского удостоверения с доставкой
18:43
Ликвидация религиозных организаций в Украине: глава СБУ инициировал законопроект
18:13
Прикрывавшийся волонтерским фондом агент РФ получил 15 лет — СБУ
17:38
Силы обороны ударили по группе военных РФ на Сватовско-Купянском направлении
17:13
Жители Покровской громады получили почти 6 млн грн компенсаций за поврежденное жилье
16:55
«Укрзализниця» вводит маршалов безопасности на вокзалах и в поездах
16:42
Перешли на сторону РФ. Правоохранителей Луганщины будут судить за госизмену
16:42
Агент РФ больше года прослужил связистом в Закарпатье — ГБР
16:17
«Вагнеровцы» готовили боевиков ХАМАС к нападению на Израиль — ЦНС
16:09
Жители Донецкой области продолжают эвакуироваться в более безопасные регионы Украины — ОДА
15:49
Оккупанты ранили пенсионерку на Херсонщине: она в состоянии средней тяжести
15:49
єВіднолення: краматорчанам выплатят более 30 млн грн за поврежденное и уничтоженное жилье
15:37
«Минус миллионы долларов у россиян»: украинские военные поразили более 60 танков и ББМ
15:19
Пытает гражданских. Один из руководителей «МВД РФ» Херсонщины получил подозрение от СБУ
15:04
РФ передала боевикам ХАМАС захваченное оружие, чтобы дискредитировать Украину – ГУР
14:41
В «ДНР» недовольны темпами подготовки Мариуполя к отопительному сезону
13:42
В Украину удалось вернуть еще девять детей с оккупированных территорий — Прокудин
13:30
Из-за обстрела Херсона пострадал местный житель
13:17
Задержан бизнесмен, который перечислил боевикам «ДНР» более 15 млн гривен
все новости
ВИДЕО
РФ передала боевикам ХАМАС захваченное оружие, чтобы дискредитировать Украину – ГУР РФ передала боевикам ХАМАС захваченное оружие, чтобы дискредитировать Украину – ГУР
09 октября, 15:04
Сбитый самолет под Мариуполем. Фото: соцсети ПВО РФ сбила свой самолет под Мариуполем
06 октября, 16:55
Почти два года без воды: как выживают жители Торецкого вблизи фронта ► Почти два года без воды: как выживают жители Торецкого вблизи фронта ►
06 октября, 16:30
Последствия обстрела Харькова. Фото: соцсети Войска РФ ударили по Харькову: Погиб ребенок и его бабушка, больше 25 пострадавших
06 октября, 10:05
В России иноагентов превращают во «врагов народа» по версии Кремля ► В России иноагентов превращают во «врагов народа» по версии Кремля ►
05 октября, 22:56
Украинские бойцы в Крыму. Кадр из видео Украинские спецназовцы высадились ночью в Крыму: что известно
04 октября, 13:24
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама