«Укрзалізниця» вводить маршалів безпеки на вокзалах та в поїздах

Фото: «Укрзалізниця»

На вокзальних комплексах та поїздах «Укрзалізниці» розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки. Це працівники відомчої воєнізованої охорони корманії, головне завдання яких — контролювати ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».



На відміну від своїх колег-охоронців, які працюють на об'єктах залізниці у службовій формі з усіма відзнаками, маршали працюють не публічно, відзначили у компанії. «Тож ні добропорядні громадяни, ні зловмисники не знають про ловців на правопорушників», — пояснили в «Укрзалізниці».



Там додали, що це найпоширеніша модель роботи підрозділів безпеки на авіаційних маршрутах.



«Перед нашими маршалами, які перебувають у поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів. Також це всі спеціально підготовлені фахівці», — наголосив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.



В УЗ додали, що перші маршали розпочали свою роботу у вересні, зокрема, вони працюють «на одному з популярних західних напрямків, який зараз потребує більшої уваги для забезпечення безпеки пасажирів».