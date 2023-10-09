Ликвидация религиозных организаций в Украине: глава СБУ инициировал законопроект

Василий Малюк. Фото: СБУ

Глава Служби безопасности Украины Василий Малюк инициировал законопроект о ликвидации религиозных организаций в Украине. Об сообщает Рух ЧЕСНО.

«Религиозные организации могут ликвидировать, если представители конфессий совершили преступления по статьям о "пропаганде войны, "разжигании межрелигиозной розни", "терроризм", "планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны", "нарушение законов и обычаев войны", "геноцид" и "наемничество», — говорится в документе.

Даный законопроект уже зарегестрирован в Верховной Раде.