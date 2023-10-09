Ліквідація релігійних організацій в Україні: голова СБУ ініціював законопроєкт

Василь Малюк. Фото: СБУ

Голова Служби безпеки України Василь Малюк ініціював законопроект щодо ліквідації релігійних організацій в Україні. Про це повідомляє рух «Чесно».



Відповідний законопроект уже зареєстрований у Верховній Раді.



Згідно з запропонованими змінами, релігійні організації можуть ліквідувати, якщо представники конфесії вчинили злочини за статтями про «пропаганду війни», «розпалювання міжрелігійної ворожнечі», «тероризм», «планування, підготовку, розв'язування та ведення агресивної війни», «порушення законів та звичаїв війни», «геноцид» та «найманство».