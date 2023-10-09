Около миллиона гривен потеряли жители Краматорского района, ставшие жертвами мошенников. Полицейские задокументировали пять обращений граждан по факту мошенничества. Об этом сообщает Краматорское РУ полиции.



Как говорится в сообщении полиции, всего за неделю от мошенников пострадали пять жителей Краматорского района.



В полицию Славянска обратился мужчина, которого обманули с помощью мессенджера. Потерпевшему поступило сообщение от имени его друга, которому вроде бы срочно были нужны деньги. Он отправил на указанный счет несколько переводов на общую сумму около 100 тысяч гривен.

Через несколько дней в Славянской громаде произошел случай, ставший в своем роде рекордным. Заявителю позвонил якобы представитель службы безопасности и сообщил: «мошенники пользуются вашими деньгами».

Далее мужчине мошенники предоставили «инструкции по защите», следуя которым он осуществил подтверждение и перевел на указанный счет все свои средства – 800 тысяч гриве.



Другие случаи произошли в Краматорске и Константиновке. Заявители теряли деньги при покупке автодеталей в интернете, а также доверяли свои деньги и мобильные телефоны незнакомым людям.



Эти факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины.



