Близько мільйона гривень втратили жителі Краматорського району, які стали жертвами шахраїв

Близько мільйона гривень втратили мешканці Краматорського району, які стали жертвами шахраїв. Поліцейські задокументували п'ять звернень громадян щодо шахрайства. Про це повідомляє Краматорське РУ поліції.



Як йдеться у повідомленні поліції, лише за тиждень від шахраїв постраждали п'ять мешканців Краматорського району.



До поліції Слов'янська звернувся чоловік, якого обдурили за допомогою месенджера. Потерпілому надійшло повідомлення від імені його друга, якому начебто терміново були потрібні гроші. Він надіслав на вказаний рахунок кілька переказів на загальну суму близько 100 тисяч гривень.

Через кілька днів у Слов'янській громаді стався випадок, що став свого роду рекордним. Заявнику зателефонував нібито представник служби безпеки та повідомив: «шахраї користуються вашими грошима».

Далі чоловікові шахраї надали «інструкції із захисту», дотримуючись яких він здійснив підтвердження і переказав на вказаний рахунок усі свої кошти – 800 тисяч гриві.



Інші випадки сталися у Краматорську та Костянтинівці. Заявники втрачали гроші при купівлі автодеталей в інтернеті, а також довіряли свої гроші та мобільні телефони незнайомим людям.



Ці факти внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 "Шахрайство" Кримінального кодексу України.



