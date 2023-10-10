На сторону агрессора в оккупации перешло меньше полпроцента полицейских — Выговский

На оккупированных территориях Украины в правоохранительных квазиобразованиях россиян работают около 400 уже бывших сотрудников полиции, еще по 400 полицейским проводится проверка на их возможную причастность к сотрудничеству с оккупантами, сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

«Около 400 сотрудников полиции, которые остались на оккупированных территориях и после того стали работать на агрессора в правоохранительных квазиобразованиях, заочно уведомлены о подозрении в государственной измене», — рассказал Выговский в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

При этом он подчеркнул: «Цифра вроде бы большая, но от общего количества полицейских это меньше 0,4%».

Кроме того, по словам Выговского, в отношении 400 полицейских, оставшихся на оккупированных территориях, идет работа, отрабатывается их возможная причастность к сотрудничеству с РФ.

«Но все, кто отказался выходить – были уволены из рядов полиции», — отметил глава Нацполиции.

Он рассказал, что внутренняя безопасность Нацполиции работает постоянно, проверяются полицейские, работающие, в частности, на приграничных с РФ территориях.

«Всех, кого переводили с оккупированных территорий, всех, по кому были сомнения, проверили с помощью полиграфа», — добавил Выговский.