Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

На сторону агрессора в оккупации перешло меньше полпроцента полицейских — Выговский

10 октября 2023, 13:55

На сторону агрессора в оккупации перешло меньше полпроцента полицейских — Выговский

На оккупированных территориях Украины в правоохранительных квазиобразованиях россиян работают около 400 уже бывших сотрудников полиции, еще по 400 полицейским проводится проверка на их возможную причастность к сотрудничеству с оккупантами, сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

«Около 400 сотрудников полиции, которые остались на оккупированных территориях и после того стали работать на агрессора в правоохранительных квазиобразованиях, заочно уведомлены о подозрении в государственной измене», — рассказал Выговский в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

При этом он подчеркнул: «Цифра вроде бы большая, но от общего количества полицейских это меньше 0,4%».

Кроме того, по словам Выговского, в отношении 400 полицейских, оставшихся на оккупированных территориях, идет работа, отрабатывается их возможная причастность к сотрудничеству с РФ.

«Но все, кто отказался выходить – были уволены из рядов полиции», — отметил глава Нацполиции.

Он рассказал, что внутренняя безопасность Нацполиции работает постоянно, проверяются полицейские, работающие, в частности, на приграничных с РФ территориях.

«Всех, кого переводили с оккупированных территорий, всех, по кому были сомнения, проверили с помощью полиграфа», — добавил Выговский.

 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Полицейские Оккупация

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:24
Спецслужбы России и Беларуси в готовящемся теракте хотят обвинить Украину — ЦНС
13:55
На сторону агрессора в оккупации перешло меньше полпроцента полицейских — Выговский
13:14
В отношении военкоматов и военно-врачебных комиссий ГБР расследует 260 дел
11:28
До выборов президента в РФ новую волну мобилизации не начнут — Разведка
10:58
Российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию Очеретино в Донецкой области — Магомедов
10:12
Трое мирных жителей пострадали сегодня в результате обстрела поселка на Харьковщине — Синегубов
09:38
Три района Харьковщины подверглись обстрелу за минувшие сутки — Синегубов
09:22
Почти 10 тысяч гражданских погибли на войне в Украине, еще около 18 тысяч ранены — ООН
08:14
Более 120 населенных пунктов Украины оказались под артиллерийским огнем за прошедшие сутки — Генштаб
08:02
ВСУ продвинулись в некоторых районах Донецкой и Запорожской областей — ISW
23:08
Донецк, Луганск и не только: Главные события 9 октября
18:13
Прикрывавшийся волонтерским фондом агент РФ получил 15 лет — СБУ
16:42
Перешли на сторону РФ. Правоохранителей Луганщины будут судить за госизмену
16:42
Агент РФ больше года прослужил связистом в Закарпатье — ГБР
16:09
Жители Донецкой области продолжают эвакуироваться в более безопасные регионы Украины — ОДА
14:41
В «ДНР» недовольны темпами подготовки Мариуполя к отопительному сезону
13:42
В Украину удалось вернуть еще девять детей с оккупированных территорий — Прокудин
13:17
Задержан бизнесмен, который перечислил боевикам «ДНР» более 15 млн гривен
12:50
Ряд оккупированных городов Луганской области россияне не готовят к зиме
12:45
Автопарк аварийной газовой службы Донецкоблгаза пополнили новыми машинами
все новости
15:10
Командующий Воздушных сил показал, как воины ПВО отбивали ночную атаку РФ
14:24
Спецслужбы России и Беларуси в готовящемся теракте хотят обвинить Украину — ЦНС
14:24
РФ с утра атакует Авдеевку: на севере от города продолжаются тяжелые бои
13:55
На сторону агрессора в оккупации перешло меньше полпроцента полицейских — Выговский
13:25
Ракетный удар по селу Гроза: число погибших возросло до 53 человек, ДНК-экспертизы продолжаются
13:14
В отношении военкоматов и военно-врачебных комиссий ГБР расследует 260 дел
12:28
Армия РФ ударила по Авдеевке из «Градов» и артиллерии: разрушен дом, ранены два человека
11:28
До выборов президента в РФ новую волну мобилизации не начнут — Разведка
11:10
СБУ задержала агентов ФСБ в Запорожье. «Охотились» на ПВО и передавали данные оккупантам
10:58
Российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию Очеретино в Донецкой области — Магомедов
10:12
Трое мирных жителей пострадали сегодня в результате обстрела поселка на Харьковщине — Синегубов
09:45
«ДНР»: в результате обстрела женщина получила ранения
09:38
Три района Харьковщины подверглись обстрелу за минувшие сутки — Синегубов
09:22
Почти 10 тысяч гражданских погибли на войне в Украине, еще около 18 тысяч ранены — ООН
09:10
Оккупанты выпустили по Одесской области «Шахеды»: есть попадание в объект инфраструктуры
08:46
РФ атаковала Украину ударными дронами: сколько сбила ПВО
08:23
В Донецкой области от рук оккупантов умер один человек, еще четыре получили ранения
08:14
Более 120 населенных пунктов Украины оказались под артиллерийским огнем за прошедшие сутки — Генштаб
08:02
ВСУ продвинулись в некоторых районах Донецкой и Запорожской областей — ISW
23:08
Донецк, Луганск и не только: Главные события 9 октября
все новости
ВИДЕО
Командующий Воздушных сил показал, как воины ПВО отбивали ночную атаку РФ Командующий Воздушных сил показал, как воины ПВО отбивали ночную атаку РФ
10 октября, 15:10
Сбитый самолет под Мариуполем. Фото: соцсети ПВО РФ сбила свой самолет под Мариуполем
06 октября, 16:55
Почти два года без воды: как выживают жители Торецкого вблизи фронта ► Почти два года без воды: как выживают жители Торецкого вблизи фронта ►
06 октября, 16:30
Последствия обстрела Харькова. Фото: соцсети Войска РФ ударили по Харькову: Погиб ребенок и его бабушка, больше 25 пострадавших
06 октября, 10:05
В России иноагентов превращают во «врагов народа» по версии Кремля ► В России иноагентов превращают во «врагов народа» по версии Кремля ►
05 октября, 22:56
Украинские бойцы в Крыму. Кадр из видео Украинские спецназовцы высадились ночью в Крыму: что известно
04 октября, 13:24
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама