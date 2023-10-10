На бік агресора в окупації перейшло менше піввідсотка поліцейських — Виговський

На окупованих територіях України в правоохоронних квазіутвореннях росіян працюють близько 400 співробітників поліції, ще по 400 поліцейським проводиться перевірка на їхню можливу причетність до співпраці з окупантами, повідомив голова Національної поліції України Іван Виговський.

«Близько 400 співробітників поліції, які залишилися на окупованих територіях і після того почали працювати на агресора у правоохоронних квазіосвітах, заочно повідомлено про підозру у державній зраді», — розповів Виговський в ексклюзивному інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

При цьому він наголосив: «Цифра начебто більша, але від загальної кількості поліцейських це менше 0,4%».

Крім того, за словами Виговського, щодо 400 поліцейських, які залишилися на окупованих територіях, йде робота, відпрацьовується їхня можлива причетність до співпраці з РФ.

«Але всі, хто відмовився виходити — були звільнені з лав поліції», — зазначив глава Нацполіції.

Він розповів, що внутрішня безпека Нацполіції працює постійно, перевіряються поліцейські, які працюють, зокрема, на прикордонних із РФ територіях.

«Всіх, кого переводили з окупованих територій, усіх, за ким були сумніви, перевірили за допомогою поліграфа», — додав Виговський.