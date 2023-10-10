На Донетчине создана рабочая группа «Прозрачность и подотчетность», в состав которой вошли НАБУ и Нацполиция

В Донецкой области начала свою деятельность рабочая группа «Прозрачность и подотчетность». Об єтом сообщил и.о. Донецкой ОГА Игорь Мороз.



Про его словам, в состав рабочей группы вошли представители территориальных подразделений НАБУ в Донецкой области, ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях, ГСЧС Украины в Донецкой области, ГУ Нацполиции в Донецкой области, Управление стратегических расследований в Донецкой области и соответствующие военные администрации.

Свою деятельность рабочая группа начнет с постоянного мониторинга использования в области средств, выделенных из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии: запланированных и публичных закупок работ, услуг и товаров, проведения оплат, осуществления работ и поставок товаров.

Кроме того, эта информация будет публично освещаться и публиковаться на сайте Донецкой ОГА.