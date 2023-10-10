На Донеччині створено робочу групу «Прозорість і підзвітність», до складу якої увійшли НАБУ та Нацполіція

У Донецькій області розпочала свою діяльність робоча група «Прозорість та підзвітність». Про це повідомив в.о. Донецької ОДА Ігор Мороз.

За його словами, до складу робочої групи увійшли представники територіальних підрозділів НАБУ у Донецькій області, ГУ СБ України у Донецькій та Луганській областях, ДСНС України у Донецькій області, ГУ Нацполіції у Донецькій області, Управління стратегічних розслідувань у Донецькій області та відповідні військові адміністрації.

Свою діяльність робоча група розпочне з постійного моніторингу використання у сфері коштів, виділених із фонду ліквідації наслідків збройної агресії: запланованих та публічних закупівель робіт, послуг та товарів, проведення оплат, здійснення робіт та поставок товарів.

Крім того, ця інформація публічно висвітлюватиметься та публікуватиметься на сайті Донецької ОДА.