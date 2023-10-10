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Российские средства РЭБ не могут заглушить созданную в Украине рацию — Федоров

10 октября 2023, 20:20

Российские средства РЭБ не могут заглушить созданную в Украине рацию — Федоров

Украинская рация не боится российских средств РЭБ. Фото: Михаил Федоров/Telegram Украинская рация не боится российских средств РЭБ. Фото: Михаил Федоров/Telegram

Украинцы создали рацию, которую россияне не могут заглушить средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

«Агрессор постоянно использует средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия Силам обороны. Чтобы наши военные всегда имели связь и могли эффективно координировать работу подразделений, украинские разработчики создали радиостанцию Himera. Это уникальная технология, которая работает под враждебным РЭБом. Россияне не могут заблокировать сигналы рации и расшифровать его. Разработка удерживает заряд до четырех дней», — говорится в сообщении.

Федоров добавил, что право можно интегрировать в систему ситуационной осведомленности или использовать в качестве GPS-маяка — для поиска и эвакуации воинов, а управлять системой радиостанций можно через приложение в телефоне.

«Убежден, что в скором времени на фронте будет еще больше таких раций. Himera стала лучшим defense-tech стартапом ИТ Арены 2023 и получила 10 тысяч долларов на масштабирование и развитие продукта. Дальше — еще больше технологий и инноваций, которые будут спасать жизнь наших военных», — пишет министр.

 

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