Російські засоби РЕБ не можуть заглушити створену в Україні рацію — Федоров

Українська рація не боїться російських засобів РЕБ. Фото: Михайло Федоров/Telegram

Українці створили рацію, яку росіяни не можуть приглушити засобами радіоелектронної боротьби. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Агресор постійно використовує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії Силам оборони. Щоб наші військові завжди мали зв'язок та могли ефективно координувати роботу підрозділів, українські розробники створили радіостанцію Himera. Це унікальна технологія, що працює під ворожим РЕБом. Росіяни не можуть заблокувати сигнали рації та розшифрувати його. Розробка утримує заряд до чотирьох днів», — йдеться у повідомленні.

Федоров додав, що рацію можна інтегрувати в систему ситуаційної обізнаності або використовувати як GPS-маяк — для пошуку та евакуації воїнів, а керувати системою радіостанцій можна через додаток у телефоні.

«Переконаний, що незабаром на фронті буде ще більше таких рацій. Himera стала найкращим defense-tech стартапом ІТ Арени 2023 і отримала 10 тисяч доларів на масштабування та розвиток продукту. Далі ще більше технологій та інновацій, які рятуватимуть життя наших військових», — пише міністр.