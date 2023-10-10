Организовывала псевдореферендум во время оккупации Херсонщины: задержана коллаборантка

СБУ задержала коллаборантку, которая организовывала фейковый референдум во время оккупации Чернобыевки в Херсонской области. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Фигуранткой оказалась 36-летняя жительница Чернобаевки, которая после захвата поселка поддержала окупантов и пошла с ними на сотрудничество.
По данным следствия, женщина была назначена в состав созданного агрессором местного «избиркома» и «привилегии» по свободному передвижению по территории района.
В рядах захватнического учреждения она выполняла указания москвы о проведении фейкового плебисцита осенью 2022 года.
Подозреваемая агитировала местных жителей принять участие в псевдореферендуме и проголосовать в пользу страны-агрессора.
Во время таких «рейдов» коллаборантку сопровождали вооруженные оккупанты, которые помогали ей запугивать жителей поселка и «выбивать» из них «подписи» в поддержку кремля.
После освобождения правобережной Херсонщины фигурантка долго пряталась от правосудия.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении. В настоящее время она находится под стражей.
Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьм.