Организовывала псевдореферендум во время оккупации Херсонщины: задержана коллаборантка

СБУ задержала коллаборантку, которая организовывала фейковый референдум во время оккупации Чернобыевки в Херсонской области. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Фигуранткой оказалась 36-летняя жительница Чернобаевки, которая после захвата поселка поддержала окупантов и пошла с ними на сотрудничество.

По данным следствия, женщина была назначена в состав созданного агрессором местного «избиркома» и «привилегии» по свободному передвижению по территории района.

В рядах захватнического учреждения она выполняла указания москвы о проведении фейкового плебисцита осенью 2022 года.

Подозреваемая агитировала местных жителей принять участие в псевдореферендуме и проголосовать в пользу страны-агрессора.

Во время таких «рейдов» коллаборантку сопровождали вооруженные оккупанты, которые помогали ей запугивать жителей поселка и «выбивать» из них «подписи» в поддержку кремля.

После освобождения правобережной Херсонщины фигурантка долго пряталась от правосудия.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении. В настоящее время она находится под стражей.

Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьм.