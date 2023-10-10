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Організовувала псевдореферендум під час окупації Херсонщини: затримано колаборантку

10 жовтня 2023, 23:05

Організовувала псевдореферендум під час окупації Херсонщини: затримано колаборантку

СБУ затримала колаборантку, яка організовувала фейковий референдум під час окупації Чорнобиївки на Херсонщині. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Фігуранткою виявилася 36-річна мешканка Чорнобаївки, яка після захоплення селища підтримала оккупантів та пішла з ними на співпрацю.

За даними слідства, жінку було призначено до складу створеного агресором місцевого «виборчкому» та «привілею» щодо вільного пересування територією району.
У лавах загарбницького закладу вона виконувала вказівки Москви про проведення фейкового плебісциту восени 2022 року.

Підозрювана агітувала місцевих жителів взяти участь у псевдореферендумі та проголосувати на користь країни-агресора.

Під час таких «рейдів» колаборантку супроводжували озброєні окупанти, які допомагали їй залякувати мешканців селища та «вибивати» з них «підписи» на підтримку кремля.

Після визволення правобережної Херсонщини фігурантка довго ховалась від правосуддя.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманого про підозру. Нині вона перебуває під вартою.
Зловмисниці загрожує до 10 років в'язниць.

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