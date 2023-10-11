Зеленский заявил, что полномасштабная война находится уже на завершающем этапе. Фото: ОП

Полномасштабная война России против Украины уже на последнем этапе, и он самый трудный. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами из Румынии, передает Digi24.



Зеленский отметил, что не может назвать точную дату, однако, по его словам, украинские военнослужащие успешно продолжают контрнаступление для освобождения временно оккупированных территорий страны.



«Я не могу назвать точную дату, думаю, никто, может быть, только Трамп, однажды. Я знаю, что мы идем в контрнаступление, что Россия уйдет с наших территорий. Кажется, я знаю, когда, но я не могу вам этого сказать», — сказал он.



Также Зеленский заверил, что Украина находится на последнем этапе войны, однако он самый тяжелый.



«Это последняя часть войны. Это не середина. Первым периодом была оккупация, за которой последовала остановка наступления и перехват инициативы. Я думаю, что мы находимся в последней части. У нас много опасений, средств, оружия, но мы в последней части, самой сложной», — резюмировал руководитель страны.

Напомним, украинские силы продолжили контрнаступательные операции и, как сообщается, 9 октября продвинулись на западе Донецкой области, в западной части Запорожской области и под Бахмутом.



