В Израиле погиб еще один гражданин Украины. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко. «К сожалению, подтвердилась информация о гибели еще одного украинца. Таким образом, общее известное количество жертв среди граждан Украины – три человека. Еще девять наших граждан получили ранения. Их состояние, а также места госпитализации уточняются», – сообщил Николенко. По его словам, еще шесть украинцев считаются пропавшими без вести. Их поиском занимаются дипломаты по сотрудничеству с израильскими правоохранителями.