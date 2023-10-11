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В Ізраїлі загинув ще один громадянин України

11 жовтня 2023, 17:17

В Ізраїлі загинув ще один громадянин України 

 У Ізраїлі загинув ще один громадянин України. Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
«На жаль, підтвердилася інформація щодо загибелі ще одного українця. Таким чином, загальна відома кількість жертв серед громадян України – троє людей. Ще дев'ять наших громадян отримали поранення. Їхній стан, а також місця госпіталізації уточнюються», – повідомив Ніколенко.

За його словами, ще шість українців вважаються зниклими безвісти. Їхнім пошуком займаються дипломати зі співпраці з ізраїльськими правоохоронцями.

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