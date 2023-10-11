В Славянске начинается стерилизация бездомных собак

В течении пяти дней, с 12 по 16 октября, в Славянске прйдет стерилизация и вакцинация от бешенства бездомных собак, которая будет проходить за счет городского бюджета. Об этом сообщает Славянская городская военная администрация.



Заявки на отлов и выезды по адресу местонахождения, бездомных животных, можно передать по телефону 0505707407.



«Городская администрация обращантся к жителям с прозьбой не быть безразличными к даной проблеме. Ведь стерилизация — единый гуманный способ скократить обездоленных войной бездомных животных. Вакцинация от бешенства — это безопасность всего населения!» — говорится в сообщении.