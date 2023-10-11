У Слов'янську починається стерилізація безпритульних собак

Протягом п'яти днів, з 12 по 16 жовтня, у Слов'янську пройде стерилізація та вакцинація від сказу безпритульных собак. Здійснюватиметься вона за рахунок міського бюджету. Про це повідомляє Слов'янська міська військова адміністрація.



Заявки на відлов та від'їзди за адресою місцезнаходженням, безпритульних тварин, можна передати за телефоном 0505707407.

«Міська адміністрація звертається до мешканц з проханням не бути байдужими до озвученої проблеми. Адже стерилізація — єдиний гуманний спосіб скоротити чисельність знедолених війною безпритульних тварин. Вакцинація від сказу — це, перш за все, безпека всього населення!» — йдеться у повідомленні.